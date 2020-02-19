Помпео отреагировал на выдворение из Китая журналистов WSJ

Как пишет Интерфакс, Помпео счел это решение ограничением свободы слова и заявил, что США осуждают данный поступок. Также глава госдепа выразил надежду, что китайцы смогут иметь доступ к свободе слова, "которая есть у американцев".

Причиной высылки журналистов американской газеты WSJ из Китая стал текст издания о коронавирусе с заголовком "Китай - настоящий больной Азии". По мнению китайского МИД, он содержал в себе расизм. В Китае потребовали извинений от газеты, а после отказа приняли решение выслать журналистов из страны.



