Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты и разногласия. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, среди «угроз стабильности» в Средиземноморье, исходящих со стороны России, он отметил поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

Кроме того, Помпео подчеркнул, что Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии, отмечает Интерфакс.

Помпео: США приветствуют мир в Нагорном Карабахе

А ранее госсекретарь Майка Помпео объяснил введение новых санкций в отношении российских и китайских компаний. По его словам, США руководствовались «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA).

«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — заявил Помпео.

Наномним, Вашингтон заявил о введении санкций в отношении четырех российских и китайских компаний 25 ноября.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаРоссияСШАПомпео
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры