Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

А ранее госсекретарь Майка Помпео объяснил введение новых санкций в отношении российских и китайских компаний. По его словам, США руководствовались «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA).

«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — заявил Помпео.

Наномним, Вашингтон заявил о введении санкций в отношении четырех российских и китайских компаний 25 ноября.

