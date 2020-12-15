Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье
Россия угрожает стабильности в Средиземноморье, подогревает там хаос, конфликты и разногласия. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. В частности, среди «угроз стабильности» в Средиземноморье, исходящих со стороны России, он отметил поддержку правительства Башара Асада в Сирии.
Кроме того, Помпео подчеркнул, что Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии, отмечает Интерфакс.
А ранее госсекретарь Майка Помпео объяснил введение новых санкций в отношении российских и китайских компаний. По его словам, США руководствовались «Законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии» (INKSNA).
«Мы ввели санкции против Chengdu Best New Materials и Zibo Elim Trade в КНР, а также против Nilco Group, известной также как Nil Fam Khazar и Santers Holding, и ОАО «Элекон» в России за передачу чувствительных технологий и товаров ракетной программе Ирана. Эти меры — часть нашего реагирования на пагубную деятельность Ирана», — заявил Помпео.
Наномним, Вашингтон заявил о введении санкций в отношении четырех российских и китайских компаний 25 ноября.
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