



Государственный секретарь США Майкл Помпео отверг какую-либо причастность Москвы к публикации скандальной электронной переписки сына кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена. Глава американского внешнеполитического ведомства подтвердил аналогичный вывод руководителя национальной разведки Джона Рэтклиффа.

Помпее напомнил, что сам ранее возглавлял Центральное разведывательное управление. Он подчеркнул, что всегда стремился к тому, чтобы граждане разведсообществу в тех вопросах, в которых оно профессионально разбирается.

Как отмечает РИА ФАН, очередной политический скандал в США разгорелся после публикации в New York Post электронной переписки Хантера Байдена – сына соперника Дональда Трампа на ближайших выборах. Она подтверждает, что Байден-старший принимал участие в делах своего сына, который был членом правления кипрского холдинга Burisma, занимающегося добычей газа на Украине.

Письма Хантера Байдена были обнародованы после того, как его ноутбук попал в руки сотрудников ФБР. Обнаруженная переписка заставила подозревать сына кандидата в президенты ещё и в педофилии - на жестком диске устройства сохранились десятки компрометирующих материалов на этот счёт.

