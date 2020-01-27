Помпео и премьер-министр Ирака обсудили атаку на посольство США в Багдаде

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с и.о. премьер-министра Ирака Аделем абд Аль-Махди, в ходе которых стороны обсудили атаку американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

О том, что возле посольства США в Багдадет упало три ракеты сообщалось 21 января. Чуть позже стало известно, что в связи с этим обстрелом пострадали три человека.

В заявлении Госдепа отмечается, что Помпео выразил возмущение атаками на американские объекты в Ираке со стороны Ирана, назвав их "вопиющим нарушением суверенитета" страны. Также в рамках диалога Помпео отметил, возможность обсуждения масштабов присутствия американских военных в Ираке.



