Помощник президента РФ Серышев может стать полпредом
Помощник президента России Анатолий Серышев может уйти в отставку, его кандидатуру рассматривают на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает РБК.
Назначение может состояться в ближайшие дни. Не исключено, что Серышев будет курировать проект по строительству новых городов в Сибири, если инициатива получит поддержку руководства страны. Серышева называют влиятельным силовиком, который имеет доступ к главе государства.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль традиционно не обсуждает кадровые вопросы.
Серышев работает помощником президента с 2018 года и отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур.
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