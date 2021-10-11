Помощник президента РФ Серышев может стать полпредом

Помощник президента России Анатолий Серышев может уйти в отставку, его кандидатуру рассматривают на должность полпреда президента в Сибирском федеральном округе, сообщает РБК.

Назначение может состояться в ближайшие дни. Не исключено, что Серышев будет курировать проект по строительству новых городов в Сибири, если инициатива получит поддержку руководства страны. Серышева называют влиятельным силовиком, который имеет доступ к главе государства.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль традиционно не обсуждает кадровые вопросы.

Серышев работает помощником президента с 2018 года и отвечает за согласование кадровых назначений на руководящие должности силовых структур.

