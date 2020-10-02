Помощник президента Абхазии задержан за нарушение границы России
Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба задержан в Сочи за нарушение госграницы России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Безопасности Абхазии Сергея Шамбу.
Отмечается, что инцидент произошел 7 августа. В соцсетях распространилось видео, где внедорожник протаранил ворота контрольно-пропускного пункта "Псоу" на границе. Позже стало известно, что за рулем был Авидзба.
По словам Шамбы, в пятницу Авидзба прибыл для дачи показаний и его задержали на 10 суток.
Согласно данным агентства, помощника президента Абхазии могли не пускать в РФ из-за долга по уплате штрафов и налогов почти на 1 млн рублей. После инцидента - 10 августа - стало известно, что Авидзба погасил долги, пишет ТАСС,
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