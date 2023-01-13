Полянский: Россия хочет обеспечить защиту прав людей на Украине

По его словам, конфликта на Украине не было бы, если Соединенные Штаты, Британия и их союзники не вели подобную политику. Также он отметил, что мир возможен в том случае, когда Россия перестанет чувствовать угрозы со стороны Украины и когда не будет обстрелов Донбасса.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цель России - защитить людей на Украине, которые ощущают себя частью русской культуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

