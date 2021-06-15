Польский Сейм принял резолюцию против «Северного потока-2»

Сейм (нижняя палата парламента) Польши принял резолюцию против строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что резолюция принята «в знак солидарности с соседями из Центральной Европы». Сейм в связи с опасностью «российской экспансии» призывает Евросоюз отказаться от любой поддержки реализации проекта «Северного потока-2» и принять меры для «немедленного и эффективного прекращения его строительства».

Парламентарии подчеркнули, что выступают против газопровода, заботясь «о стабильности и безопасности в Европе» и «повышении устойчивости» ЕС к давлению со стороны РФ.

Кроме того, сейм Польши призвал США как союзника по НАТО «поддерживать и расширять санкции» в отношении участвующих в строительстве организаций.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на переговорах в Германии заявил об условиях запуска «Северного потока-2». Киев настаивает на «деоккупации» украинских территорий и обеспечении энергобезопасности страны. Однако в Бундестаге раскритиковали это предложение, отметив, что оно не имеет коммерческого, правового, юридического и морального смысла, пишет «Свободная пресса».

