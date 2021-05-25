Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию
Польская авиакомпания LOT объявила об отказе от полетов в воздушном пространстве над Белоруссией, где 23 мая произошел инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.
Кроме того, LOT приостанавливает рейсы в Минск, говорится в сообщении авиакомпании, которое приводит РИА Новости.
Ранее о приостановке полетов над Белоруссией заявили еще несколько авиакомпаний. В их числе, в частности, французская Air France, немецкая Lufthansa, финская Finnair и латвийская AirBaltic.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. В Вильнюсе заявили, что с 25 мая запретят любые полеты в Литву или из нее через Белоруссию.
Поводом для этого стал инцидент с рейсом Афины - Вильнюс авиакомпании Ryanair, который был вынужден в минувшее воскресенье сесть в Минске из-за ложного сообщения о минировании.
Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.
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