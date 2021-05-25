Польская авиакомпании LOT отказалась от полетов в Белоруссию

Польская авиакомпания LOT объявила об отказе от полетов в воздушном пространстве над Белоруссией, где 23 мая произошел инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.

Кроме того, LOT приостанавливает рейсы в Минск, говорится в сообщении авиакомпании, которое приводит РИА Новости.

Ранее о приостановке полетов над Белоруссией заявили еще несколько авиакомпаний. В их числе, в частности, французская Air France, немецкая Lufthansa, финская Finnair и латвийская AirBaltic.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Белоруссией. В Вильнюсе заявили, что с 25 мая запретят любые полеты в Литву или из нее через Белоруссию.

Поводом для этого стал инцидент с рейсом Афины - Вильнюс авиакомпании Ryanair, который был вынужден в минувшее воскресенье сесть в Минске из-за ложного сообщения о минировании.

Этим бортом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. После проверки документов молодого человека задержали и отправили в СИЗО.

