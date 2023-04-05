Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29

Польша передаст Киеву еще четыре истребителя МиГ-29. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что ранее четыре истребителя из запасов страны уже были переданы в распоряжение ВВС Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине. По его словам, это лишь доставит дополнительные беды самим украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
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