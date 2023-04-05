Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29
5 апреля 202315:21
Польша передаст Киеву еще четыре истребителя МиГ-29. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что ранее четыре истребителя из запасов страны уже были переданы в распоряжение ВВС Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине. По его словам, это лишь доставит дополнительные беды самим украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru