Он отметил, что ранее четыре истребителя из запасов страны уже были переданы в распоряжение ВВС Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что поставка Польшей и Словакией истребителей Киеву не сможет повлиять на исход спецоперации на Украине. По его словам, это лишь доставит дополнительные беды самим украинцам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

