Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией
Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией на фоне проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбы страны.
Отмечается, что подрядчики вышли на строительные площадки. В настоящее время эскаваторы роют ямы для последующей установки опорных столбов.
В погранслужбе заявили, что инвестиция в строительство ограждения стала самой большой в истории погранслужбы.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами.
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