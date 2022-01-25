Польша начала строительство забора на границе с Белоруссией на фоне проблемы нелегальной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погранслужбы страны.

Отмечается, что подрядчики вышли на строительные площадки. В настоящее время эскаваторы роют ямы для последующей установки опорных столбов.

В погранслужбе заявили, что инвестиция в строительство ограждения стала самой большой в истории погранслужбы.

Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» обвинил Лукашенко в организации кризиса на границе с Польшей с мигрантами.



