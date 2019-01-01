Политика

Полпред в УрФО шокирован арестом помощника за госизмену. Видео

12 июля13:38

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов впервые выступил с комментарием по поводу ареста своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в государственной измене. Эту тему он затронул на встрече с членами Совета Федерации и депутатами Госдумы.

Как передаёт Ura.ru, Цуканов завил, что испытывает шок от произошедшего и выразил готовность оказывать любое содействие следствию. Полпред по собственной инициативе поднял эту тему по окончании основного доклада.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе принял решение об аресте помощника полпреда президента в УрФО по делу о госизмене. Воробьёв работал в команде Цуканова ещё в бытность его губернатором Калининградской области.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПолпредГосизмена