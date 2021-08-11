Половина жалоб в ЦИК касается избирательной кампании в Петербурге

Ровно половина обращений, которые поступают в Центральную избирательную комиссию России, связаны с избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Такую статистику привела глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, вопросы возникают по выдвижению, регистрации и так далее.

Сейчас в Северной столице работают сотрудники и специалисты Центризбиркома в связи с таким большим объёмом жалоб. Как уточнила Памфилова, своеобразным катализатором стало обращение певицы Татьяны Булановой, которая выдвигается в петербургское Законодательное собрание и Госдуму от партии «Родина». По словам председателя Центроизбиркома, уже есть определённый положительный эффект от работы специалистов ЦИК в Санкт-Петербурге.

Буланова пожаловалась в Центризбирком на то, что городские чиновники препятствуют предвыборной агитации, и попросила прислать в Северную столицу независимую комиссию для объективного разбирательства.

В свою очередь Памфилова согласилась с выраженной озабоченностью и высказала уверенность, что губернатор Александр Беглов в курсе происходящего. Глава ЦИК также напомнила, что комиссия ранее три раза признавала работу петербургского Горизбиркома неудовлетворительной, после чего Памфилова призывала его членов самораспуститься, «однако шанс был упущен».



