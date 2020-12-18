«Полная ерунда». Песков ответил на вопрос о бункере Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в подмосковной резиденции Владимира Путина никакого бункера нет.
Слухи о том, что в условиях пандемии глава государства работает в изоляции, представитель Кремля назвал «полной ерундой». По его словам, Путин для этого слишком активен.
«Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере», - подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь напомнил, что наработанный эпидемиологический опыт позволяет российскому лидеру «расширять ареал контактов». Песков добавил, что если нужно оперативно решить какие-либо вопросы, то встреча с Путиным может состояться с соблюдением дистанции в 5-6 метров.
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