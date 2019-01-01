Политтехнолог призвал не спешить с прогнозами о втором туре на выборах губернаторов
Гендиректор Центра стратегического планирования объяснил НСН, почему рано делать прогнозы о вероятности второго тура.
По данным СМИ, Кремль ожидает в трех регионах, где пройдут в сентябре выборы губернаторов, второй тур. Это Ставропольский край, Вологодская и Волгоградская области, в которых идут на переизбрание действующие руководители - Владимир Владимиров, Олег Кувшинников и Андрей Бочаров соответственно. По закрытым соцопросам, у жителей этих регионов есть серьезный запрос на обновление власти.
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский объяснил НСН, почему рано делать прогнозы о вероятности второго тура.
«Пока не завершен период выдвижения, говорить о первом-втором туре безответственно. Хорошо, когда это делают журналисты, не очень хорошо - когда эксперты. По той социологии, которую я видел, во всех регионах мы видим достаточно серьезный рейтинг поддержки исполняющих обязанности и губернаторов. Но когда неясна конфигурация кампании, странно рассуждать, как этот рейтинг конвертируется, какая будет конкурентная ситуация, как это все будет разворачиваться. Это не то, что делить шкуру неубитого медведя, это еще нет ни медведя, ни ситуации охоты», - объяснил он.
Напомним, на выборах в прошлом году не удалось переизбраться трем главам регионов - Светлане Орловой (Владимирская область), Вячеславу Шпорту (Хабаровский край) и Виктору Зимину (Хакасия).
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Учёные нашли «аномального виновника» наводнения в Иркутской области
- Россия вылетела из топ-50 рейтинга лучших паспортов мира
- Госдума предложила приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
- Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний
- В выходные Москву ждёт потоп