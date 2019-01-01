Политтехнолог призвал не спешить с прогнозами о втором туре на выборах губернаторов

По данным СМИ, Кремль ожидает в трех регионах, где пройдут в сентябре выборы губернаторов, второй тур. Это Ставропольский край, Вологодская и Волгоградская области, в которых идут на переизбрание действующие руководители - Владимир Владимиров, Олег Кувшинников и Андрей Бочаров соответственно. По закрытым соцопросам, у жителей этих регионов есть серьезный запрос на обновление власти.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский объяснил НСН, почему рано делать прогнозы о вероятности второго тура.