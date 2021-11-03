Полиция арестовала кандидата в президенты Болгарии

Кандидат на пост президента Болгарии Боян Расате арестован по подозрению в нападении на офис ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NovaTV.



Ранее прокуратура обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой лишить Расате иммунитета.

Нападение на офис организации произошло в столице страны в минувшую субботу. Согласно следствию, среди нападавших было 12 человек, среди которых, в частности, Расате.

В результате нападения сотрудница организации получила легкие травмы, а офисная мебель и техника были разбиты.









