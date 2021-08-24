Политолог предрек распад Украины
Украину ждет распад при сохранении нынешнего политического курса, считает политолог Андрей Золотарев.
Эксперт назвал «нерадостными» итоги 30 лет независимости страны, отметив, что Украина — единственная из республик бывшего СССР, «которая так и не вышла на тот уровень ВВП, который у нее был в 1991 году».
По словам Золотарева, страна из индустриально-аграрной превратилась в аграрно-сырьевой придаток, а численность населения за прошедшие годы снизилась с 52 до 35−37 миллионов человек, пишет «Свободная пресса».
Политолог объясняет неудачи Украины политической элитой, использующей власть «как инструмент для личного обогащения», что привело в итоге к потере территорий и конфликтам в стране, отмечает РИА ФАН.
«Если Украина будет двигаться тем же курсом, что и все 30 лет независимости, ее ждет распад. Возможно, государство и будет упаковано в какую-то более-менее пристойную форму, но оно не будет экономически связано. Де-факто украинское государство сейчас связывает лишь полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, а экономическая связанность государства ослабевает», — приводит слова Золотарева издание «Главред».
Однако политолог считает, что ситуацию в стране еще можно исправить.
«Вопрос заключается, прежде всего, в наличии политической воли у политической и деловой элиты», — заключил Золотарев.
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