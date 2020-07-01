Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин прокомментировал журналистам предварительные итоги завершившегося сегодня голосования по поправкам в Конституцию.

«Результат по явке оказался выше ожидаемого — ждали 50%, получилось более 65. Поддержка поправок свыше 70% — тоже очень хороший результат. Вообще, это по сути уровень поддержки президента. Он ведь стал одним из главных инициаторов изменений в Конституцию, и сейчас вновь подтвердил свой высокий рейтинг у населения. Хотя надо сказать, что поправки стали во многом народным творчеством, и этим тоже объясняется такой высокий процент голосов «за», - отметил Павел Данилин.

По его мнению, явка выросла и за счет того, что голосование шло неделю.

«Если бы оно было всего один день, то многие люди не пошли бы на участки, испугавшись толп народа, которые там могут быть. А так растянутое по времени голосование позволило избежать скопления людей на участках. И тем самым существенно повысить уровень безопасности», - сказал он.

Как отметил политолог, той же цели послужило и онлайн-голосование.

«Это была прекрасная задумка, которая позволила москвичам показать такую высокую явку — более 50%. Для столицы это очень высокий показатель — достаточно сказать, что на выборах в Мосгордуму явка составила лишь 20%, на выборах мэра — 30%. И в первую очередь такой рост явки произошел благодаря электронному голосованию, которое довольно-таки активно применялось в Москве.

Есть люди, которые сомневаются в чистоте электронного голосования. Но тогда они должны сомневаться и в чистоте электронных счетов, которые они имеют в банке. А ведь все уже привыкли иметь такие личные кабинеты, переводить деньги онлайн и т.д. Электронное голосование в этом смысле защищено не менее, если не более серьезно, чем наши финансовые операции в интернет-банке», -уверен политолог.

В целом, как отметил павел Данилин, процесс голосования по поправкам был достаточно открытым.

«Да, он наложился на серьезное испытание — пандемию, и это во многом повлияло на его характер. Я думаю, что новый формат — растянутый во времени процесс голосования — будет использован и на сентябрьских выборах, потому что коронавирус к тому времени никуда не денется. Возможно, и дальше эта практика тоже будет применяться, уже просто потому, что это удобно для избирателей», - заключил Павел Данилин.

Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.



