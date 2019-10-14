Политолог оценил визит украинского премьер-министра на концерт неонацистов

Однако по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко премьеру-министру Украины после своего выступления на концерте неонацистской группы нечего бояться. В эфире НСН он сообщил, что президента страны Зеленского интересуют совершенно иные вопросы.

«Простые украинцы вообще не обращают на это внимание. Понимаете, какая ситуация: президент с премьером больше говорит про деньги, чем про концерт. По большому счету, это мало, кого интересует: на какие концерты ходит, на какие не ходит. Украина более прагматичная. И, скорее всего, скандалы возникают по поводу госбюджета, денег… Честно говорю, то, что там была такая специфическая группа, не знаю, знал ли Гончаров. Это уже чисто его выбор. В Украине мало обращают внимания на то, кто с премьером и на какие концерты ходит. Больше ругают за то, кто из премьеров больше украл из бюджета. Это другая история», - заключил он.

Ранее бывший украинский президент Петр Порошенко лишился почетного гражданства Вероны, данного ему в 2016 году в знак признательности за возвращение 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо. Депутат регионального парламента области Венето Стефано Вальдегамбери, непосредственно повлиявший на отзыв у Порошенко почетного гражданства, рассказал НСН о причинах такого решения. По его словам, регион не хочет иметь ничего общего с украинскими неонацистами, поддерживаемыми властями, и базой «Миротворец».

