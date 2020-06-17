Политолог Олег Матвейчев назвал самые популярные у россиян поправки в Конституцию

Среди поправок к Конституции, которые вынесены на голосование, одна из наиболее популярных – о запрете госслужащим второго гражданства и банковских счетов за рубежом. Такое мнение выразил политолог Олег Матвейчев.



«Поправки, связанные с национализацией элит, занимают прочное второе место по популярности. Их поддерживают более 80 процентов россиян», – заявил собеседник «Независимой газеты.



Кроме того, ответил политолог, пандемия коронавируса вывела вперед и «социальные поправки». На третьем месте - поправки в основной закон, которые должны предотвратить переписывание российской истории.



Матвейчев отметил, в последние годы россиян возмущают провокации вокруг «Бессмертного полка» и отрицание роли СССР в разгроме нацистской Германии.



Голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, после чего будут подведены итоги. Ранее президент России заявил, что поправки в основной закон, в том числе, призваны установить в стране социальную справедливость, отмечает «Свободная пресса».

