Политолог объяснил причины провала протестов в Белоруссии
Политолог Дмитрий Болкунец назвал причины провала протестов после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.
«Если бы Кремль не помог [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него бы выступило прежде всего его ближайшее окружение», — рассказал эксперт в беседе с «Лентой.ру».
По мнению политолога, глава республики очистил политическое поле страны и от сторонников прозападного курса, и от поддерживающих пророссийские силы, отмечает Газета.ру.
В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко. Противники действующего главы государства выступили против итогов выборов, в республике начались длительные массовые протесты, напоминает РИА ФАН.
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