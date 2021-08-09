Политолог объяснил причины провала протестов в Белоруссии

Политолог Дмитрий Болкунец назвал причины провала протестов после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.

«Если бы Кремль не помог [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него бы выступило прежде всего его ближайшее окружение», — рассказал эксперт в беседе с «Лентой.ру».

По мнению политолога, глава республики очистил политическое поле страны и от сторонников прозападного курса, и от поддерживающих пророссийские силы, отмечает Газета.ру.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли президентские выборы, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко. Противники действующего главы государства выступили против итогов выборов, в республике начались длительные массовые протесты, напоминает РИА ФАН.

