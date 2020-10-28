Политолог назвал Азербайджан вероятным «победителем» в карабахском конфликте

Политолог, журналист и депутат законодательного собрания Владимирской области Максим Шевченко назвал Азербайджан вероятным "победителем" в нагорно-карабахском конфликте. Данное мнение Шевченко высказал на страницах Ura.ru.

Стрелков предрек поражение России в случае войны с Турцией

Политолог уверен, что именно Азербайджан обладает преимуществом в боевых столкновениях с Арменией и войсками непризнанной НКР. Также Шевченко считает основным фактором победы взятие под контроль равнинной части карабахского региона, так как эти земли играют значительную экономическую роль.

По словам Шевченко, для ВС Азербайджана решающим шагом стало взятие города Зангелана (Ковсакана), так как он преграждает путь к границе с Ираном. По мнению специалиста, последним рубежом в этих столкновениях является Лачинский район, который, как сообщил Шевченко, Азербайджан уже готов взять под свой контроль.

Как заключил политолог, Азербайджан не вводит войска в Лачинский район по внутренним "политическим мотивам". Однако, как заявил депутат, в случае успеха войск соперника Армения не сможет дальше вести военные действия и будет вынуждена капитулировать.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: mod.gov.az
ТЕГИ:КонфликтНагорный КарабахАзербайджан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры