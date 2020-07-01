Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции
Политолог Наталия Елисеева в беседе с журналистами оценила уровень подготовки к голосованию по поправкам в Конституцию.
По словам специалиста, голосование было организовано с соблюдением принципов гласности, законности и прозрачности.
«Круглосуточное видеонаблюдение, более 20 000 наблюдателей, мобильные группы разбора, проверка всех поступающих жалоб — созданы все условия для обеспечения максимально возможной легитимности процесса», - отметила Наталья Елисеева.
При этом политолог отметила, что с учетом неоднородности электоральных групп, часть которых традиционно придерживается протестных взглядов, не обошлось на голосовании и без скандалов, однако это также является предсказуемым.
Голосование по поправкам проходило в России с 25 июня по 1 июля. В Москве и центральной России участки для голосования закрылись в 20:00 по московскому времени.
По информации ЦИК, средняя явка по стране на 20.00 мск составила 64,99%.
Специалисты отмечали, что голосование проходит в атмосфере максимальной открытости, повсеместно присутствуют наблюдатели. Кроме того, на всех 3608 участках в Москве круглосуточно работают камеры видеонаблюдения, не менее двух на каждом.
Напомним, как отмечают многочисленные эксперты и наблюдатели, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит в атмосфере максимальной открытости. Столица задает высокий электоральный стандарт, обеспечивая присутствие обученных наблюдателей на всех участках, тотальное видеонаблюдение и высокую техническую оснащенность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru