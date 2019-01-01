Политолог: Евкуров уходом в отставку ослабляет Ингушетию
Прошлогодний конфликт в связи определением границы с Чечней запустил целый ряд событий внутри Ингушетии
Об уходе в отставку с поста главы Ингушетии объявил в понедельник вечером Юнус-Бек Евкуров. В обращении, переданном местным телевидением, он сообщил, что «принял решение обратиться к президенту России с просьбой о досрочном сложении полномочий». При этом еще в декабре Евкуров заявлял, что не намерен покидать пост главы региона.
О причинах, побудивших его принять решение об отставке, Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, предпочел высказаться открыто. Главной их этих причин он назвал разобщенность власти и общественности республики.
«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал», - заявил Евкуров, слова которого приводит ТАСС.
На новый, третий по счету срок, Юнус-Бек Евкуров был переизбран только минувшей осенью, 9 сентября. Но вскоре, буквально через месяц разразился конфликт, связанный с подписанием соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, которая не была четко определена со времен распада СССР. Документ был подписан главами обеих республик, однако это вызвало протесты части ингушского населения приграничных районов. О прямой взаимосвязи этих событий и отставки Евкурова говорить вряд ли возможно, хотя и нельзя отрицать, что они стали спусковым крючком целого ряда событий внутри самой Ингушетии, - заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
«Речь идет о том, что вот это не очень удачное с политической точки зрения, хоть и правильное решение, оно в конце концов стало поводом для гораздо больших событий, для противостояния элит внутри Ингушетии. И вот это очевидно причина того, что Евкуров уходит. Этот, в общем-то, успешный администратор, уважаемый в республике человек, просто хороший офицер, который много сделал и в армии и в республике, уходит, причина этому борьба за власть, которая сейчас идет в Ингушетии».
Вместе с тем, уходя, Евкуров ослабляет республику, - убежден Дмитрий Журавлев:
«Но он решил отойти от власти для того, чтобы сохранить мир. Николай Второй в свое время решил то же самое, дальше мы знаем, что было».
Преемнику Евкурова будет трудно, но есть шанс стабилизировать ситуацию. «Республика должна выйти из борьбы элит и снова начать просто жить», - заключил собеседник НСН.
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