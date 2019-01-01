Политолог: Евкуров уходом в отставку ослабляет Ингушетию

О причинах, побудивших его принять решение об отставке, Юнус-Бек Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, предпочел высказаться открыто. Главной их этих причин он назвал разобщенность власти и общественности республики.

«Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал», - заявил Евкуров, слова которого приводит ТАСС.

На новый, третий по счету срок, Юнус-Бек Евкуров был переизбран только минувшей осенью, 9 сентября. Но вскоре, буквально через месяц разразился конфликт, связанный с подписанием соглашения о границе между Ингушетией и Чечней, которая не была четко определена со времен распада СССР. Документ был подписан главами обеих республик, однако это вызвало протесты части ингушского населения приграничных районов. О прямой взаимосвязи этих событий и отставки Евкурова говорить вряд ли возможно, хотя и нельзя отрицать, что они стали спусковым крючком целого ряда событий внутри самой Ингушетии, - заявил в эфире НСН директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.