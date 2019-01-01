Евкуров назвал причину своей отставки
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, объявивший ранее о решении подать в отставку, назвал причину своего выбора, сообщает ТАСС.
По его словам, к досрочному сложению полномочий его подвела разобщённость властей республики и общества.
«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы... разобщены», — призвал Евкуров.
Он заметил, что каждый стоит перед выбором — заботы о личных интересах или интересах республики. «Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал», — заключил Евкуров.
Напомним, Евкуров возглавлял республику Ингушетия с 2008 года. Ранее Ингушетия попала в число регионов, где по данным закрытого исследования администрации президента, высок запрос на смену губернатора.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей