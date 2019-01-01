Евкуров назвал причину своей отставки

Он заметил, что каждый стоит перед выбором — заботы о личных интересах или интересах республики. «Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор — я свой выбор сделал», — заключил Евкуров.

Напомним, Евкуров возглавлял республику Ингушетия с 2008 года. Ранее Ингушетия попала в число регионов, где по данным закрытого исследования администрации президента, высок запрос на смену губернатора.

