Политолог: Электронное голосование расширяет возможности проведения референдумов

Электронный способ голосования перспективен в том плане, что позволяет людям голосовать из разных мест — например, находясь в отпуске и на даче, заявил директор Центра политических исследований Сергей Марков в интервью «Вечерней Москве».

Электронный формат волеизъявления будет применяться в Москве и Нижегородской области при голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. По словам политолога, сам он намерен опробовать именно эту опцию: «Это прикольно. Это новая, интересная система».

Марков отметил, что онлайн-голосование дешевле традиционного, поэтому позволит сэкономить бюджет. Кроме того, новый формат расширит возможности проведения референдумов и по социальным проблемам. Такие референдумы, по мнению политолога, повысят эффективность управления страной и могут сделать систему «на порядок демократичнее».

Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня по 1 июля. У жителей Москвы будет выбор: проголосовать на удобном им участке, принять избирательную комиссию дома или поучаствовать в электронном голосования на портале 2020og.ru.

