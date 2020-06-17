Политолог: Электронное голосование расширяет возможности проведения референдумов
Электронный способ голосования перспективен в том плане, что позволяет людям голосовать из разных мест — например, находясь в отпуске и на даче, заявил директор Центра политических исследований Сергей Марков в интервью «Вечерней Москве».
Электронный формат волеизъявления будет применяться в Москве и Нижегородской области при голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. По словам политолога, сам он намерен опробовать именно эту опцию: «Это прикольно. Это новая, интересная система».
Марков отметил, что онлайн-голосование дешевле традиционного, поэтому позволит сэкономить бюджет. Кроме того, новый формат расширит возможности проведения референдумов и по социальным проблемам. Такие референдумы, по мнению политолога, повысят эффективность управления страной и могут сделать систему «на порядок демократичнее».
Общероссийское голосование по изменению Конституции пройдёт с 25 июня по 1 июля. У жителей Москвы будет выбор: проголосовать на удобном им участке, принять избирательную комиссию дома или поучаствовать в электронном голосования на портале 2020og.ru.
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