«Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
15 ноября 202120:41
Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что его компания допущена к процессу сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Витренко, разрешение на участие в проекте Украине выдал газовый регулятор ФРГ.
Газопровод полностью готов к эксплуатации, заявляли ранее в «Газпроме».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- В Верховной Раде не будет должности директора по TikTok
- В Белоруссии заявили о жёсткой реакции на новые санкции ЕС
- Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста тренера
- «Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»
- НАСА отложило высадку космонавтов на Луну
- «99% переписанных — это не численность»: в Росстате объяснили итоги переписи
- Президент Литвы заявил, что беженцы попадают в Минск из Москвы
- «Технология поголовного контроля». В РПЦ оценили повсеместное введение QR-кодов
- СМИ: Индия отменила карантин привитым туристам из России
- Первое чтение законопроектов о QR-кодах в Госдуме намечено на декабрь
15 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru