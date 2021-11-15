«Нафтогазу» позволили участвовать в сертификации «Северного потока-2»

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что его компания допущена к процессу сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Витренко, разрешение на участие в проекте Украине выдал газовый регулятор ФРГ.

Газопровод полностью готов к эксплуатации, заявляли ранее в «Газпроме».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазСеверный Поток-2НафтогазУкраина
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