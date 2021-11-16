Немецкий суд рассмотрит иск экологов против «Северного потока - 2»

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Строительство идущего из России в Германию газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. Время запуска работы трубопровода пока не определено.

Иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) против запуска трубопровода «Северный поток - 2» будет рассмотрен Высшим административным судом Грайфсвальда. Об этом сообщает РИА Новости.

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