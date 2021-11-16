Порошенко призвал остановить сертификацию «Северного потока – 2»

Подписанный лидером России документ он назвал «пощечиной всем, кто искренне искал мирного урегулирования. Вызовом для Украины и всего коллективного Запада», – заявил Порошенко.

«Своим преступным указом Путин фиксирует новые границы российской гибридной агрессии. Кремль ускоряет сценарий ползучей аннексии оккупированных территорий Донбасса. Нагло показывает, что ему не нужно мирное урегулирование – лишь полная капитуляция Украины и Запада», – считает бывший президент Украины.

Как сообщалось, Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, данное решение было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», а также «недопущения дальнейшего снижения уровня жизни населения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса.

