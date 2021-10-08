Берлин не увидел препятствий для запуска «Северного потока - 2»

Договоренность Берлина и Вашингтона позволяет запустить газопровод «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ немецкого правительства во главе с канцлером Ангелой Меркель на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге старого созыва.

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«Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком - 2», - говорится в ответе. В документе содержится напоминание о том, что Германия провела переговоры с США с тем, чтобы «предотвратить возможные дальнейшие санкции США», приняв при этом «совместное заявление Соединенных Штатов Америки и Германии в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей».

Как отмечает Берлин, на этой основе можно будет эксплуатировать российский газопровод.

Напомним, Европа проигрывает, пытаясь бороться с газопроводом «Северный поток-2», считает немецкий политолог Александр Рар.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
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