Политическое лидерство в стране сохраняет «Единая Россия», заявил Медведев

На видеоконференции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подытожил информацию по предварительным результатам выборов в РФ и отметил сохранение лидирующих позиций за «Единой Россией».

Как пишет РИА Новости, Медведев поблагодарил всех участников выборов и сказал, что в партии довольны итогами единого дня голосования.

Премьер также назвал «интересным опытом» выборы посредством онлайн-голосования, прошедшие в Москве на трех избирательных участках. По его словам, этот эксперимент нужно проанализировать.

По всей стране сегодня прошли выборы депутатов в региональные заксобрания и гордские думы. В нескольких субъектах федерации выбирали губернаторов и мэров.

