Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании
Россиянка погибла в результате столкновения поездов в районе населённого пункта Адамус в Испании. Как пишет RT, об этом сообщило посольство России в Мадриде.
В диппредставительстве рассказали, что находятся в прямом контакте с родственниками погибшей, им оказывается всё необходимое консульское содействие.
«Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким», - говорится в сообщении.
Железнодорожная катастрофа произошла в Испании вечером 18 января. По последним данным, погибли 43 человека, ещё более 100 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
