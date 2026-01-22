Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании

В диппредставительстве рассказали, что находятся в прямом контакте с родственниками погибшей, им оказывается всё необходимое консульское содействие.

«Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким», - говорится в сообщении.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании вечером 18 января. По последним данным, погибли 43 человека, ещё более 100 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».