Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании

Россиянка погибла в результате столкновения поездов в районе населённого пункта Адамус в Испании. Как пишет RT, об этом сообщило посольство России в Мадриде.

СМИ: Участки поврежденных путей нашли на месте крушения поездов в Испании

В диппредставительстве рассказали, что находятся в прямом контакте с родственниками погибшей, им оказывается всё необходимое консульское содействие.

«Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким», - говорится в сообщении.

Железнодорожная катастрофа произошла в Испании вечером 18 января. По последним данным, погибли 43 человека, ещё более 100 получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрушениеПоездаИспанияРоссияне

Горячие новости

Все новости

партнеры