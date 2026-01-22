Сеть «OBI Россия» сменит название на «DOM Лента»
Торговая сеть «OBI Россия» проведет ребрендинг и сменит название на «DOM Лента». Об этом сообщили в пресс-службе владеющей организацией «Группы Лента».
«Компания продолжит работу под новым названием "DOM Лента" ("Дом Лента"). Предстоящее обновление — результат стратегической работы с брендом, которая отражает изменение подхода к развитию... в категории товаров для строительства, ремонта и сада», - отмечается в сообщении.
Изменения затронут все ключевые элементы корпоративного стиля, в том числе вывески, коммуникации с покупателями, униформу сотрудников, сайт и мобильное приложение. Переход на новый бренд будет проходить поэтапно в 2026 году.
Ранее стало известно, что сеть «Лента» приобретет активы «OBI Россия» - 25 магазинов с общей торговой площадью 263 тыс. кв. м., пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
