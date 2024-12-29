Поклонская заявила о возможных испытаниях для россиян в 2025 году

Бывший крымский прокурор Наталья Поклонская поздравила россиян в Telegram с наступающим Новым годом.

Она пожелала гражданам сил в «сложный период» окончания 2024 года, допустив, что «2025 год преподнесет нам новые испытания, которые «отвлекут» от предыдущих».

Поклонская призвала всех беречь свои права, любить и быть любимыми, а также воспитывать детей.

Ранее она заявила, что власть нужна женщине для восстановления справедливости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

