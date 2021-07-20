Поклонская заявила о готовности снова стать прокурором Крыма
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что после ухода из парламента он точно не будет министром в республике Крым, сообщает «Интерфакс».
По её словам, на полуострове она видела бы себя только прокурором республики и на этой должности могла бы помочь главе Крыма Сергею Аксенову бороться с коррупцией и нечестными чиновниками, а также нарушениями прав граждан и несправедливостью.
«Сто процентов я не буду министром в республике Крым. Потому что вчера мне предрекли, назначали туда на должность министра экологии - это все неправда, это все сплетни, слухи», - подчеркнула Поклонская.
Депутат добавила, что на новой работе «будет носить китель», однако не исключила что может остаться в Москве. Поклонская пообещала обнародовать решение, как только оно будет принято.
Ранее Поклонская отказалась от участия в сентябрьских выборах в Госдуму, объяснив это переходом на другую работу, сообщает Ura.ru. При этом она заявила, что не намерена завершать политическую карьеру, однако хочет получить другой опыт, который будет полезен для её дальнейшей карьеры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+0 / сут.
Умерли
149 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+0 / сут.
- Путин выразил соболезнования президенту Ирака в связи с терактом в Багдаде
- СМИ: На временного президента Мали напали с ножом
- СМИ: Mastercard может закрыть бренд Maestro
- СМИ: сбившую троих детей 18-летнюю москвичку поместят под особое наблюдение
- Поклонская заявила о готовности снова стать прокурором Крыма
- Минприроды РФ опровергло заявления о дефиците товаров из-за мусорной реформы
- Международный олимпийский комитет признал самбо
- IT-компаниям без представительства в России заблокируют платежи
- В России прошли испытания новой зенитной ракетной системы С-500
- В России за сутки выявили 23 770 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru