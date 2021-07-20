Поклонская заявила о готовности снова стать прокурором Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что после ухода из парламента он точно не будет министром в республике Крым, сообщает «Интерфакс».

По её словам, на полуострове она видела бы себя только прокурором республики и на этой должности могла бы помочь главе Крыма Сергею Аксенову бороться с коррупцией и нечестными чиновниками, а также нарушениями прав граждан и несправедливостью.

«Сто процентов я не буду министром в республике Крым. Потому что вчера мне предрекли, назначали туда на должность министра экологии - это все неправда, это все сплетни, слухи», - подчеркнула Поклонская.

Депутат добавила, что на новой работе «будет носить китель», однако не исключила что может остаться в Москве. Поклонская пообещала обнародовать решение, как только оно будет принято.

Ранее Поклонская отказалась от участия в сентябрьских выборах в Госдуму, объяснив это переходом на другую работу, сообщает Ura.ru. При этом она заявила, что не намерена завершать политическую карьеру, однако хочет получить другой опыт, который будет полезен для её дальнейшей карьеры.

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ФОТО: Инстаграм nv_poklonskaya
ТЕГИ:ГосдумаРаботаКрымНаталья Поклонская
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