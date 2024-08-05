Поклонская: Власть нужна женщине для восстановления справедливости
Советник генпрокурора России Наталья Поклонская отреагировала в Telegram на слова протоиерея Андрея Ткачева о равенстве прав между мужчиной и женщиной.
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По ее словам, женщины «лезут» во власть, чтобы была справедливость «и не нужно было бетон таскать и на мужских работах». Поклонская назвала слова Ткачева ханжеством.
Ранее протоиерей в своей проповеди на своем Youtube-канале пришел в недоумение. Он заявил, что не понимает, зачем женщины «лезут» во власть, если у них есть любящая семья. Его заявление вызвали резонанс среди женщин-политиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru