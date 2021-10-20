Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире

Накануне Поклонская сообщила, что прибудет в африканскую страну в течение месяца. Отмечалось, что дипломат занята сборами и подготовкой к переезду.

Напомним, экс-прокурор Крыма была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде на минувшей неделе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, отмечает RT.

