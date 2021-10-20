Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире

Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в Instagram фото в дипломатическом мундире.

Накануне Поклонская сообщила, что прибудет в африканскую страну в течение месяца. Отмечалось, что дипломат занята сборами и подготовкой к переезду.

Напомним, экс-прокурор Крыма была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде на минувшей неделе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:АфрикаПосолНаталья Поклонская
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