Поклонская опубликовала фото в дипломатическом мундире
20 октября 202110:30
Новый посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в Instagram фото в дипломатическом мундире.
Накануне Поклонская сообщила, что прибудет в африканскую страну в течение месяца. Отмечалось, что дипломат занята сборами и подготовкой к переезду.
Напомним, экс-прокурор Крыма была назначена чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде на минувшей неделе. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru