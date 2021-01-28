Поклонская: Делегация РФ в ПАСЕ взяла верх «над бескультурьем и хамством» Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ, отметив, что так РФ одержала верх «над бескультурьем и хамством со стороны украинских представителей. Об этом депутат написала в своем Instagram.

Ранее в четверг парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации. Соответствующую резолюцию поддержали 107 парламентариев, высказались против или воздержались 36 и 24 депутата, соответственно.

По мнению Поклонской, подверждение полномочий обеспечили «политическая мудрость, дипломатия и выдержка членов нашей делегации».

Она также прокомментировала поведение представителя Украины Алексея Гончаренко, назвав его «озабоченным извращенцем». По ее мнению, такими представителями в ПАСЕ Киев хочет «продемонстрировать всю глубину проблемы и ущербность навязанной Украине политики в отношении России».




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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:УкраинаПАСЕНаталья Поклонская
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