Пойдут на прорыв. Единый нацплан обойдется в 39 триллионов рублей
Президент России заявил о необходимости прорывного развития, а премьер уточнил, во что это обойдется бюджету
39 триллионов рублей будет выделено в ближайшие три года на реализацию в России единого национального плана. Такую сумму назвал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава правительства Михаил Мишустин. Ее большая часть будет выделена на два направления – социальные программы, в том числе сохранения здоровья людей, и развитие экономики, указал премьер. Ежегодно на реализацию единого национального плана будет выделяться около 13 трлн рублей. «Для сравнения: ежегодная стоимость всех нацпроектов – всего около 2 трлн рублей», – сказал премьер-министр.
На что конкретно будет ассигнована астрономическая сумма в 39 триллионов из заявления главы кабмина не вполне очевидно. Он лишь уточнил, что план определяет сферы ответственности для всех федеральных ведомств и органов власти в регионах и «ставит конкретные задачи, где каждый шаг способствует достижению общего результата, прежде всего, повышению уровня жизни людей». По словам главы правительства, единый план описывает логику достижения каждой из национальных целей и станет «основным навигатором по запланированным мероприятиям».
Заявление Мишустина о едином национальном плане фактически стало ответом на призыв президента к очередному прорыву. На совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин заявил о необходимости прорывного развития России, указав, что страна «не может позволить себе остановиться». Он признал, что реализация некоторых планов сдвинута из-за пандемии коронавируса, однако «задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Постоянное движение вперед – вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чем должны сделать акцент в предстоящее время, – сказал Путин. – Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение», – заключил президент.
О необходимости прорыва в развитии России Путин говорил еще более двух лет назад, в апреле 2018 года. Тогда он заявлял, что если страна не сделает технологического прорыва, то «мы безнадежно отстанем». В ходе предыдущего прорыва «отряд не заметил потери» яйца. А народ заметил. И долго еще обсуждал упаковку на 9 куриных яиц вместо стандартных десяти.
Из нового прорыва хотелось бы выйти без потерь, в «штатной комплектации». Хотя еще неизвестно, чем может обернуться замах на освоение 39 триллионов.
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