Поддубный вручил награды родителям участников СВО в Белгороде
Герой России Евгений Поддубный посетил Белгород. Он принял участие в церемонии вручения награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации.
Он отметил отвагу, мужество и самопожертвование военнослужащих и подчеркнул, что за каждым из них стоит поддержка, опора и моральный ориентир в лице отца.
Также Поддубный посетил в Белгороде новое приемное отделение Детской клинической больницы. Он осмотрел диагностическое оборудование и поблагодарил врачей учреждения за их труд.
Кроме того, военкор оценил наличие в больнице необходимых специалистов и техники для психологической реабилитации детей. Он подчеркнул, что это не менее важно, чем физическое восстановление.
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