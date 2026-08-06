Поддубный вручил награды родителям участников СВО в Белгороде

Герой России Евгений Поддубный посетил Белгород. Он принял участие в церемонии вручения награды «Отец солдата» родителям участников спецоперации.

Он отметил отвагу, мужество и самопожертвование военнослужащих и подчеркнул, что за каждым из них стоит поддержка, опора и моральный ориентир в лице отца.

Также Поддубный посетил в Белгороде новое приемное отделение Детской клинической больницы. Он осмотрел диагностическое оборудование и поблагодарил врачей учреждения за их труд.

Кроме того, военкор оценил наличие в больнице необходимых специалистов и техники для психологической реабилитации детей. Он подчеркнул, что это не менее важно, чем физическое восстановление.

