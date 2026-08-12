В России нужно развивать массовое детское патриотическое движение, заявил в интервью ТАСС военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Он подчеркнул, что воспитательные процессы «не терпят пустоты». Однако добавил, что нельзя допускать, чтобы патриотическое воспитание уходило в формализм, так как в таком случае оно не будет приносить результат.

Поддубный привел в пример собственный опыт. Он рассказал, как в его детские годы к нему в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны, и общение с ними формировало у подрастающего поколение отношение к стране. Также он отметил вклад в воспитание и своих учителей.

Военкор подчеркнул, что в советское время патриотизм был социальной нормой, а также призвал возвращать эту норму в наши дни.

