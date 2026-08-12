Поддубный призвал развивать патриотическое воспитание у детей
В России нужно развивать массовое детское патриотическое движение, заявил в интервью ТАСС военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.
Он подчеркнул, что воспитательные процессы «не терпят пустоты». Однако добавил, что нельзя допускать, чтобы патриотическое воспитание уходило в формализм, так как в таком случае оно не будет приносить результат.
Поддубный привел в пример собственный опыт. Он рассказал, как в его детские годы к нему в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны, и общение с ними формировало у подрастающего поколение отношение к стране. Также он отметил вклад в воспитание и своих учителей.
Военкор подчеркнул, что в советское время патриотизм был социальной нормой, а также призвал возвращать эту норму в наши дни.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врачам не платят за пап: Буцкая подсветила проблему «Школ для беременных»
- Исполнитель шансона Михаил Гулько скончался на 96-м году жизни
- «Умирать на работе?»: Почему новый ГОСТ не защитит сотрудников от травли и абьюза
- «Колоссальные убытки!»: Аграрии озвучили главные проблемы отрасли
- Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан
- Директор Рижского рынка в Москве опроверг информацию о его сносе
- В Российском зерновом союзе спрогнозировали урожай на 2026 год
- Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто
- Инстасамка опровергла собственное заявление об отъезде из России
- Экс-главком зенитных войск Москвы назвал «лозунгами» идею о ракетных предупреждениях