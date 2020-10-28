Победитель конкурса «Лидеры России» впервые возглавил город-миллионник
Победитель конкурса «Лидеры России» Юрий Шалабаев по решению Думы Нижнего Новгорода утверждён в должности мэра города. С 6 мая он возглавлял городскую администрацию в качестве исполняющего обязанности, до этого работал советником главы города и заместителем министра финансов правительства Нижегородской области.
Одной из своих главных задач Шалабаев назвал достижение целей, заявленных в программе развития Нижнего Новгорода.
«Давайте исходить из того, что главная ценность нашего города – это люди. Инвесторы приходят в Нижний Новгород не за полезными ископаемыми, а за людьми, которые здесь живут и работают», - отметил он.
Шалабаев – третий участник конкурса «Лидеры России», который стал мэром города. Он первый возглавил город-миллионник: до него назначения получили полуфиналист третьего сезона Ильмир Газизов (Учалы, Башкирия) и полуфиналист второго сезона конкурса Тимур Закирзянов (Урай, ХМАО-Югра).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+16 202 / сут.
Умерли
26 935+346 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+12 361 / сут.
- Собянин продлил каникулы школьников и «удаленку» в Москве
- Суд в Белоруссии определил, что делать с сотрудницей Ельцин Центра
- В НКР рассказали об ударах азербайджанских ВС по Степанакерту и Шуши
- Зюганов пообещал «гнать дубовой палкой» всех желающих похоронить Ленина
- В Минздраве подтвердили запрет на COVID-комментарии без согласования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru