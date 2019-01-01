Победа в первом туре: Политологи оценили шансы врио глав регионов на выборах

Действующие врио глав регионов России имеют хорошие шансы на победу на выборах в первом туре. Как пишет ТАСС, такой позиции придерживаются участники круглого стола «Обновление. Новые главы регионов глазами своих избирателей». Он прошёл сегодня на площадке Экспертного института социальных исследований

Добавим, во время заседания руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров озвучил данные социологических исследований, согласно которым врио главы Забайкалья Александра Осипова готовы поддержать 84% респондентов. Поддержка врио главы Калмыкии Бату Хасикова составляет 76%, врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — 70,5%. Рейтинг Александра Беглова (Санкт-Петербург) составляет 54,4%, а Алексея Текслера (Челябинская область) составляет 61%.

Напомним, единый день голосования состоится 8 сентября. В этот день пройдут выборы руководителей 16 регионов РФ.

Как отмечает РИА ФАН, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в единый день голосования в России пройдёт более пяти тысяч избирательных кампаний.

