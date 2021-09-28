«Плевать на такие заявления»: Медведев ответил на сомнения в легитимности выборов в России

России не следует реагировать на сомнения западных стран относительно легитимности выборов в стране. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство», — подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что мнение Запада не имеет для России никакого значения, «что бы они ни говорили», пишет Газета.ру.

По словам зампреда Совбеза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пыталась заранее дискредитировать выборы в России, отказавшись присылать своих экспертов. Медведев напомнил, что изначально по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ планировали прислать 500 наблюдателей, но Россия указала на сложную обстановку из-за пандемии и призвала сократить количество экспертов. Однако в ОБСЕ отказались от предложения российской стороны.

«Они говорят: нет, aut nihil, aut Caesar - или всё, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну раз так - значит, никто. Но очевидно, что в этом сразу же была заложена определенная вот такая мина, что называется. То есть, выборы изначально предполагались нелегитимными», — считает Медведев.

