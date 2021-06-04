«Плевать хотел»: Путин высказался о возможной блокировке сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) резко ответил на вопрос о возможной блокировке сайта Кремля.

Модератор заседания Станислав Натанзон спросил главу государства, не боится ли он, что сайт kremlin.ru могут заблокировать из-за оценок беспорядков сторонников экс-президента США Дональда Трампа в американском Конгрессе в январе.

Путин подчеркнул, что не считает, что штурм Капитолия — «это хорошо» и не дает оценок событию.

«Я плевать хотел на то, что меня кто-то где-то заблокирует. Для меня важно другое — доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь», — цитирует президента ТАСС.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса США, прервав заседание, на котором планировалось утверждение победы на выборах нынешнего президента страны Джо Байдена. Во время беспорядков погибли четыре человека, напоминает «Свободная пресса».

