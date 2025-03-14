В Судже при ударе ВСУ по музею погибла женщина, еще двое ранены
Украинские силы нанесли удар по зданию краеведческого музея в городе Суджа Курской области, в результате чего погибла одна женщина, еще двое человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, погибшая была сотрудницей музея и пришла в здание, чтобы проверить его состояние. Двое других работников учреждения доставлены в больницу. Хинштейн уточнил, что удар полностью разрушил историческое здание, известное как дом Чупилова — памятник архитектуры конца XIX века.
Суджа ранее была единственным населенным пунктом, перешедшим под контроль украинских войск в ходе недавнего вторжения в Курскую область. О его освобождении Минобороны России отчиталось 13 марта.
На фоне сохраняющейся угрозы власти региона с 15 марта ограничат въезд и передвижение граждан в ряде приграничных населенных пунктов. В оперативном штабе уточнили, что на некоторых территориях еще не завершены работы по разминированию. Большинство ограничений касается населенных пунктов Суджанского района, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru