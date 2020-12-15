Племянник Путина создал новую партию «Россия без коррупции»
Племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал политическую партию «Россия без коррупции», сообщает РИА Новости.
По данным агентства, во вторник в Москве состоялся съезд нового политического объединения. В нём приняли участие 106 делегатов из 53 российских регионов, утвердив устав и программу институции.
Роман Путин, избранный председателем партии, заявил, что объединению предстоит большая работа и пообещал сделать «Россию без коррупции» реальной политической силой.
Кроме того, Путин назвал основной задачей партии формирование в России среды, в которой будет невозможно существование коррупционных проявлений.
Предприниматель Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата главы государства. Ранее Роман Путин возглавлял партию «Народ против коррупции», ликвидированную в ноябре по решению Верховного суда РФ.
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