Племянник Путина создал новую партию «Россия без коррупции»

Племянник президента РФ Владимира Путина Роман Путин создал политическую партию «Россия без коррупции», сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во вторник в Москве состоялся съезд нового политического объединения. В нём приняли участие 106 делегатов из 53 российских регионов, утвердив устав и программу институции.

Роман Путин, избранный председателем партии, заявил, что объединению предстоит большая работа и пообещал сделать «Россию без коррупции» реальной политической силой.

Кроме того, Путин назвал основной задачей партии формирование в России среды, в которой будет невозможно существование коррупционных проявлений.

Предприниматель Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата главы государства. Ранее Роман Путин возглавлял партию «Народ против коррупции», ликвидированную в ноябре по решению Верховного суда РФ.

