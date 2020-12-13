Племянник Путина организует новую партию «Россия без коррупции»

Его участники из 53 регионов утвердят программу партии и выберут руководство.

Известно, что Роман Путин претендует на должность председателя партии в числе еще нескольких кандидатов.

По словам Чельцовой, название партии «Россия без коррупции» является рабочим и может измениться после съезда. После него участники также подадут документы о регистрации новой политической силы в Минюст РФ.

Ранее Роман Путин был председателем политической партии «Народ против коррупции». По решению Верховного суда РФ она ликвидирована в ноябре 2020 года из-за неучастия в выборах в течение семи лет.

