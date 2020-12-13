Племянник Путина организует новую партию «Россия без коррупции»

Двоюродный племянник президента РФ, бизнесмен Роман Путин намерен сформировать партию «Россия без коррупции». Учредительный съезд запланирован на 15 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного блока организационного комитета партии Дарью Чельцову.

ЦИК предупредила, что партию племянника Путина могут ликвидировать

Его участники из 53 регионов утвердят программу партии и выберут руководство.

Известно, что Роман Путин претендует на должность председателя партии в числе еще нескольких кандидатов.

По словам Чельцовой, название партии «Россия без коррупции» является рабочим и может измениться после съезда. После него участники также подадут документы о регистрации новой политической силы в Минюст РФ.

Ранее Роман Путин был председателем политической партии «Народ против коррупции». По решению Верховного суда РФ она ликвидирована в ноябре 2020 года из-за неучастия в выборах в течение семи лет.

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ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:КоррупцияПартииПутинМинюст РФ
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