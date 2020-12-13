Племянник Путина организует новую партию «Россия без коррупции»
Двоюродный племянник президента РФ, бизнесмен Роман Путин намерен сформировать партию «Россия без коррупции». Учредительный съезд запланирован на 15 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного блока организационного комитета партии Дарью Чельцову.
Его участники из 53 регионов утвердят программу партии и выберут руководство.
Известно, что Роман Путин претендует на должность председателя партии в числе еще нескольких кандидатов.
По словам Чельцовой, название партии «Россия без коррупции» является рабочим и может измениться после съезда. После него участники также подадут документы о регистрации новой политической силы в Минюст РФ.
Ранее Роман Путин был председателем политической партии «Народ против коррупции». По решению Верховного суда РФ она ликвидирована в ноябре 2020 года из-за неучастия в выборах в течение семи лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Убить Навального. Российского оппозиционера заподозрили в бессмертии
- Племянник Путина организует новую партию «Россия без коррупции»
- Меркель заявила об ужесточении карантина в Германии
- Умер бывший лидер группы «Воскресение» Андрей Сапунов
- Президент наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru