Письма омских врачей, содовый скандал в Башкирии, нобелевский лауреат на допросе
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Медики Омской области написали открытое письмо в защиту врачей омской больницы скорой помощи, первыми пришедших на помощь Алексею Навальному.
Они требуют прекратить критику тех, кто фактически спас Навального: «резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла», - говорится в письме.
По мнению его авторов, Навальный остался жив «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины», которые «в течение 44 часов боролись за его жизнь».
В свою очередь, главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский направил письмо в немецкую клинику Charite, где сейчас находится Навальный, с просьбой предоставить данные, на основе которых берлинские врачи сделали вывод об отравлении российского пациента. При его поступлении в омскую больницу версия интоксикации также рассматривалась, однако не нашла своего подтверждения, - указал автор письма.
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью сделки по снижению доли государства в Башкирской содовой компании.
Из-за работ компании на шихане Куштау, одном из символов региона, начались протесты местных жителей. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%», - заметил Владимир Путин. Он обратил внимание и на то, куда уходят средства от работы предприятия. «При общем объеме выручки в 2019 году 45 миллиардов рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 миллиарда рублей. Где деньги? Известно где – в офшорах», – сказал президент на совещании с членами правительства, назвав это «печальной историей». Генпрокуратура уже сообщила о начале проверки законности сделок по сокращению доли государства в БСК.
Светлана Тихановская отказала Александру Лукашенко в легитимности.
Лидер белорусской оппозиции в интервью французской газете Le Monde заявила, что «белорусы больше не могут доверять Александру Лукашенко, он больше не легитимен».
«Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис», - сказала Тихановская.
Между тем, на допрос в Следственный комитет Белоруссии минувшим днем была вызвана лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич – как свидетель по уголовному делу о призывах к захвату власти, которое было возбуждено сразу после создания совета. После визита в СК Алексиевич рассказала, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, отказалась давать показания и подписку о неразглашении.
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