Письма омских врачей, содовый скандал в Башкирии, нобелевский лауреат на допросе

Лидер белорусской оппозиции в интервью французской газете Le Monde заявила, что «белорусы больше не могут доверять Александру Лукашенко, он больше не легитимен».

«Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис», - сказала Тихановская.

Между тем, на допрос в Следственный комитет Белоруссии минувшим днем была вызвана лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции писательница Светлана Алексиевич – как свидетель по уголовному делу о призывах к захвату власти, которое было возбуждено сразу после создания совета. После визита в СК Алексиевич рассказала, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, отказалась давать показания и подписку о неразглашении.

