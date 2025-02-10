Пезешкиан заявил, что Трамп строит козни против Ирана
Президент США Дональд Трамп строит козни против Ирана, считает глава республики Масуд Пезешкиан. Об этом он заявил на празднованиях в честь 46-й годовщины победы Исламской революции.
Политик обратил внимание, что Трамп заявляет о готовности к переговорам с Ираном, но в то же время подписывает указы с антииранскими заговорами.
«США могут только мечтать о том, чтобы поставить Иран на колени», - заявил Пезешкиан.
Ранее Трамп ввел санкции против танкеров, которые перевозят иранскую нефть в обход эмбарго и поставляют сырье в том числе в Китай, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru